Truffa del falso incidente | arrestato dalla Polizia a Padova

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn 18enne di Pomigliano D’Arco (Napoli) è statodidopo che con un complice avevato un 78enne di Cadoneghe (), facendosi consegnare oltre 3.500 euro dicendo di dover pagare un avvocato per assistere il figlio coinvolto in un. Il giovane è stato individuatoSquadra Mobile euganea, che da giorni si era attivata dopo aver ricevuto varie telefonate da anziani che segnalavano tutti simili truffe. Il 18enne si era finto avvocato, il complice, non ancora individuato, un maresciallo dell’Arma, ed entrambi avevano chiamato nel primo pomeriggio di ieri l’anziano, convincendolo a dare loro il denaro e vari beni in oro a titolo di cauzione per il rilascio del figlio, secondo la ...