Tropea | il racconto track by track del loro primo disco Serole

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)è il titolo deld’esordio dei, band rivelazione di X Factor, ecco ildelle tracce che lo compongono e le date del club tour Ipubblicano venerdì 12 gennaio, dopo 6 anni di attività, il, fuori con peermusic ITALY e Artist First.è il senso di concretezza che ihanno voluto dare a un lungo percorso di registrazioni e creazione, iniziato anni fa in un casolare sperduto nelle langhe, proprio a, un altro luogo dell’anima deie meta di “ritiri spirituali” periodici, in cui ihanno trovato un riparo dal mondo esterno, che gli ha permesso di ...

...anche lldi Gemma Galgani Chiuso il capitolo Ida e Roberta, Veronica è tornata a parlare del suo rapporto burrascoso con l'opinionista Gianni Sperti e della sua amicizia con Aurora: ......il carteggio epistolare che ci fu allora tra il vescovo della Diocesi di Mileto - Nicotera -,... Unavvincente, che ripropone anche immagini inedite delle stigmate della donna di Paravati ...Milano, 10 gen. (askanews) - Dopo 6 anni di attività e una partecipazione combattuta a XFactor i Tropea fanno sentire di cosa sono capaci nel loro primo disco "Serole", che prende il nome del paese ne ...Dati che raccontano come quella vibonese resti una realtà complessa ... Oltre ai tre comuni di montagna, sono infatti in bilico Nicotera e Tropea in attesa dell’esito della Commissione d’accesso agli ...