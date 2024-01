Tredicesima 2023 non pagata | come muoversi per tutelarsi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nel corso dell’ultimo mese dell’anno, generalmente in concomitanza con l’arrivo di Natale, i datori di lavoro sono tenuti al versamento della. La normativa italiana prevede che questa mensilità aggiuntiva venga erogata ai lavoratori dipendenti subordinati, impiegati in diversi settori lavorativi. Volendo sintetizzare al massimo, lacostituisce una mensilità aggiuntiva dello stipendio. In alcuni casi, il lavoratore dipendente può ricevere anche la quattordicesima, ma solo se questa ulteriore mensilità è prevista dal contratto di lavoro di settore. È importante sottolineare che il pagamento dellaè, a tutti gli effetti, un obbligo. Il datore di lavoro, comunque vada, ha la possibilità di erogare questa mensilità a rate – un po’ ogni mese – sempre che il contratto di lavoro lo permetta. In questo caso, ...

