Travolto e ucciso a Napoli dall’auto di scorta del magistrato | grave la moglie

E’ un ragazzino cinese di 15 anni la vittima dell’incidente strada le avvenuto questa mattina in via Peretti a Cagliari . Gli agenti della polizia ... (feedpress.me)

commenta Un giovane è stato travolto e ucciso da un'auto a Cagliari mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 in via ... (247.libero)

da un'auto mentre era in sella su una bici elettrica . Ennesima tragedia della strada a Milano dove nella notte è stata registrata la prima vittima del 2024 dopo un anno drammatico: ...Milano - Lo scontro coinvolge un ciclista. Ivano Calzighetti, 37enne che viaggia su una bici a pedalata assistita. Vienenella notte tra martedì e mercoledì, all'incrocio tra viale Umbria e via Pistrucci, a Milano. Per il 37enne l'impatto è fatale. La vittima abitava in zona e gestiva un bar a Buccinasco con ...A travolgerlo un’utilitaria condotta da una 25enne indagata per omicidio stradale. Nel 2023 a Milano hanno perso la vita 13 pedoni e 5 ciclisti ...Drammatico incidente nella notte tra martedì e mercoledì a Milano: Ivano Calzighetti, 37 anni, è stato investito e ucciso da un'auto ...