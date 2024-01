Travolto da un' auto a Milano | muore ciclista 37enne

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La donna alla guida della vettura si è fermata a prestare soccorso. Insieme all'altro giovane che era con lei in macchina è stata poi trasferita in codice verde al pronto soccorso del Policlinico

commenta Un giovane è stato travolto e ucciso da un'auto a Cagliari mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 in via ... (247.libero)

L'automobilista che lo ha, una 25enne, si è fermata a prestare i primi soccorsi, ma per il ... diversi feriti gravi FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Economia Incidenti d', ...... Salvatore Lombardo, decise di mettere le strisce blu per il posteggio a pagamento delle. Ci ... per il centrodestra marsalese da lì a breveda scandali e inchieste giudiziarie, era quel ...Da quando l’alluvione dello scorso novembre gli aveva distrutto l’auto, era stato costretto ad andare a lavorare in bici. Più di un’ora di… Leggi ...Un ciclista di 37 anni è morto investito a Milano, travolto da un'auto guidata da una 25enne, che è stata denunciata per omicidio stradale ...