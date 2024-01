Trasporti | Caronte | ' avaria nave a Villa San Giovanni | impatto con massicciata porticciolo' Rpt

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Palermo, 10 gen. (Adnkronos) - Questa mattina la N/T Telepass, in partenza alle 8.40 dal porto diSan, ha riscontrato un problema al motore non appena lasciato l'ormeggio. Lo rende noto la società **& Tourist**. "La, nel rientrare, ha impattato lievemente con ladeldiSan, fatto che ha tuttavia causato danni irrilevanti e nessun rischio per persone e mezzi. L'equipaggio ha prontamente gestito la situazione, i passeggeri hanno dunque atteso i tempi tecnici di manovra e sono stati trasbordati su un'altrache li ha condotti regolarmente a Messina", si legge. Larimarrà ferma nelle prossime ore per le opportune verifiche.