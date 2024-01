Traffico Roma del 10-01-2024 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione lungo il Grande Raccordo Anulare su entrambe le carreggiate continuano gli spostamenti dell’ora di punta senza altri disagi stessa situazione in questo pomeriggio sul tratto Urbano della A24 e su via del Foro Italico menosulla Tangenziale Est e Rispetto al precedente aggiornamento ricordiamo che dalle 18 è in corso la partita di Coppa Italia Lazioallo stadio Olimpico ulteriori disagi Però sulla-fiumicino causati da una precedente incidente che ha rallentato maggiormente chi viaggia tra Viale Isacco Newton in direzione aeroporto è a causa dei lavori in corso siamo ora sulla Salaria possibili rallentamenti in prossimità di Settebagni verso Monterotondo infine lavori di ammodernamento per i binari del tram 3 da lunedì 8 gennaio chiusa al transito di intera sede ...