Traffico Roma del 10-01-2024 ore 17 | 30

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esternasostenuto è rallentato tra la Pontina è la diramazioneSud situazione in interna tra Cassia e Prenestina in aumento gli spostamenti in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 così come sulla tangenziale est e in particolare in direzione stadio consuetosu via della Foro Italico a partire dalla galleria Giovanni XXIII per chi è diretto a San Giovanni è alle 18 fischio d’inizio per Lazioderby capitolino volevo le la Coppa Italia ai tifosi dellalo ricordiamo ancora destinata l’area di parcheggio di Piazzale Clodio mentre i tifosi della Lazio possono parcheggiare presso l’area diciassettesima Olimpiade ricordiamo le consuete modifiche alla ...