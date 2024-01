Traffico Roma del 10-01-2024 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità alle 18 all’Olimpico l’atteso derby di Coppa Italia Lazioi tifosi giallorossi destinata l’area di parcheggio di Piazzale Clodio mentre i tifosi della Lazio possono parcheggiare presso l’area Diciassettesima Olimpiade ricordiamo le consuete modifiche alla circolazione l divieto di sosta in tutta la zona stadio in aumento già ilnella capitale in occasione del match nuovi interventi di manutenzione lungo la Circonvallazione Gianicolense il cantiere unicamente dalle 21 alle 6 comporta una riduzione di carreggiata tra Viale Trastevere Piazzale Enrico Dunant si lavora bene fascia notturna anche nella galleria Giovanni XXIII in direzione San Giovanni a partire dalle 22 chiuso il tratto tra via della Pineta Sacchetti via del Foro Italico ...