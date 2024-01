Traffico Roma del 10-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare lungo la carreggiata esternain aumento tra via Laurentina e la diramazioneSud scarsi gli spostamenti sul tratto Urbano della A24 verso il mentre è in aumento ilsulla Tangenziale Est in direzione stadio Maggiore attenzione sulla Flaminia dove per un precedente in Niente sono ancora possibili disagi tra Malborghetto e Prima Porta su tutti e due i sensi di marcia e alle 18 all’Olimpico l’atteso derby di Coppa Italia Lazioi tifosi dellaMattinata l’area di parcheggio di Piazzale Clodio mentre i tifosi della Lazio possono parcheggiare presso l’area diciassettesima Olimpiade ricordiamo le consuete modifiche alla circolazione divieto di sosta in tutta la zona stadio Infine si lavora in ...