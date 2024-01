Traffico Roma del 10-01-2024 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità oggi pomeriggio a partire dalle 18 allo stadio Olimpico andrà in scena il derby-lazio sfida valida per i quarti di Coppa Italia lo stadio lo ricordiamo irraggiungibile anche in modo sostenibile utilizzando il trasporto pubblico particolare il tram della linea 2 che viaggia tra piazzale Flaminio dove ferma anche la linea del metro e Piazza Mancini e con altre 15 linee di bus l’elenco completo è consultabile sumobilita.it cominceranno questa sera andranno avanti sino al 15 gennaio i lavori notturni e di manutenzione lungo la Circonvallazione Gianicolense nel tratto che va da Piazzale Flavio Biondo a Piazzale di una dalle 21 alle 5 se linee di bus e verranno instradate lungo la corsia preferenziale cambio di itinerario anche per le notturne ...