Traffico Roma del 10-01-2024 ore 13 | 30

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto code perintenso sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra Corso di Francia via Salaria verso San Giovanni e tra via Salaria & via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico ancora oggi e domani giovedì 11 gennaio lavori di potatura e fascia oraria 817 sulla circonvallazione Trionfale tra via Girolamo Savonarola Piazzale degli Eroi alle 18 all’Olimpico il derby Laziopreviste le consuete modifiche alla viabilità nell’area circostante per impianto sportivo possibile raggiungere lo stadio anche con la linea tram 2 in partenza da Piazzale Flaminio o con una delle numerose linee di bus in partenza dei diversi quadranti della città maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito ...