Traffico Roma del 10-01-2024 ore 12 | 30

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e domani giovedì 11 gennaio di potatura e fascia oraria 817 sulla circonvallazione Trionfale tra via Girolamo Savonarola e Piazzale degli Eroi possibile la formazione di rallentamenti proseguono i lavori di sostituzione dell’ultimo tratto dei binari della linea tram 8 che collega Piazza Venezia e Casaletto i lavori interessano il tratto di Ponte Garibaldi fino a metà febbraio la linea 8 interamente sostituita da bus alle 18 all’Olimpico il derby Laziopreviste le consuete modifiche alla viabilità nell’area circostante l’impianto sportivo possibile raggiungere lo stadio anche con la linea tram 2 in partenza da Piazzale Flaminio o con una delle numerose linee di bus in partenza da diversi quadranti della città lavori da questa sera e fino a lunedì quindi ...

Luceverde Roma ben trovati all’ascolto code per Traffico intenso sul Raccordo Anulare tra Tor Bella Monaca e la via Appia In entrambe le direzioni ... (romadailynews)

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità sul grande raccordo anulare code intrecciate in te tra l’area di servizio ... (romadailynews)

Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità e deviazioni in città a lavori di nuovo sulle sedi tranviarie delle linee ... (romadailynews)

Luceverde Roma ben trovati all’ascolto Traffico rallentato per lavori sulla via Ardeatina tra via della Falcognana e via di Castel di Leva in ... (romadailynews)

Le due squadre, in campo alle 18, si giocano un posto in semifinale Lazio -oggi mercoledì 10 gennaio 2024 all'Olimpico dove le due squadre si giocano un posto in ...Esteri sarà chiuso al...Domenica 14 gennaio si terrà la terza domenica ecologica didella stagione invernale. Come spiega il Campidoglio sarà: 'Previsto lo stop alprivato, nella Fascia Verde, dalle 7,30 alle 12,30 e poi dalle 16,30 alle 20,30'. 'Come di consueto sono ...Lazio-Roma oggi mercoledì 10 gennaio 2024 all’Olimpico dove le due squadre si giocano un posto in semifinale di Coppa Italia.: chi passa dovrà affrontare la vincente di Juventus-Frosinone.ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta una vasta operazione internazionale contro il traffico illegale di legname denominata “Madeira de ...