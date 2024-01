Traffico Roma del 10-01-2024 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltorallentato per lavori sulla via Ardeatina tra via della Falcognana e via di Castel di Leva in direzionebreve code perintenso sul lato Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est in pieno svolgimento una manifestazione in via Molise termine previsto per le 12 alle 18 allo stadio Olimpico il derby Laziopreviste le consuete modifiche alla viabilità nell’area circostante l’impianto sportivo possibile raggiungere lo stadio anche con la linea tram 2 in partenza da Piazzale Flaminio o con una delle numerose linee di bus in partenza dai diversi quadranti della città maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un ...