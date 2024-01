Traffico Roma del 10-01-2024 ore 09 | 00

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul grande raccordo anulare code intrecciate in te tra l’area di servizio Casilina e l’ardeatina mentre carreggiata esterna code a tratti tra laFiumicino e la Pontina e proseguendo più avanti tra Laurentina e la Tiburtina code sul tratto Urbano della A24L’Aquila Togliatti e la tangenziale in uscita dacode tra Tor Cervara il raccordo anulare si sta in coda anche sulla-fiumicino tra Parco dei Medici la Cristoforo Colombo in direzione dell’EUR file sulla tangenziale est e il bivio con la 24 Viale dei Campi Sportivi verso lo stadio è tra viale dello Scalo di San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni disagi sulla Casilina in corrispondenza di via Gallarate dove si segnala un ...

Le notizie di oggi delle CapitaliElezioni europee: Salvini rifiuta la candidatura. Il leader ... che si aggiungono al caos delmentre continua la resa dei conti tra gli agricoltori e il ...Entro le 14 scatterà poi la chiusura al(tranne veicoli di soccorso, trasporto pubblico, ... Il piano mobilità per il derby Lazio -Come informano da Romamobilità, l'area del Foro Italico ...Come se non bastasse è stato anche fortemente attenuato anche il reato di traffico di influenze. Cronometro alla mano, la riunione della Commissione è durata oltre tre ore. Un tempo che la dice lunga ...This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, shared with our 1381 partners, to show you relevant ads based on your i ...