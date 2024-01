Trabzonspor-Samsunspor giovedì 11 gennaio 2024 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Si chiude il recupero del sedicesimo turno di superlig turca e la sfida conclusiva vede impegnato ildi Avci che affronta in casa il neopromosso. I blu amaranto sono tornati in alto grazie al ritorno del tecnico del titolo di 2 stagioni orsono: terzo posto in solitaria a +4 sulla concorrenza, logicamente lontani dall’inarrivabile duo Fenerbahce – Galatasaray ma InfoBetting: Scommesse Sportive e