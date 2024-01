Tosse e bruciori in discoteca | torna l’incubo dello spray urticante | identificato un ragazzo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Orio al Serio. Sabato 6 gennaio,Setai a Orio al Serio. Mancano pochi minuti alle 3 ed è in corso l’esibizione di Kid Yugi, rapper con centinaia di migliaia di followers sui social. Il concerto viene interrotto dopo una manciata di brani: l’aria diventa all’improvviso irrespirabile e alcuni giovani sulla pista da ballo iniziano ad accusare bruciore agli occhi e alla gola. Lievi irritazioni, accompagnate da difficoltà respiratorie. Il sospetto è che qualcuno abbia spruzzatoal peperoncino. “C’erano ragazzi che tossivano, altri che non riuscivano ad aprire gli occhi o che respiravano affannosamente – racconta una testimone -. Anche un mio amico è stato male. I camerieri hanno portato bottigliette d’acqua e bicchieri per farci sciacquare viso e bocca”. Una parte dei presenti viene fatta evacuare. “Cento, forse ...

L'allarme è scattato intorno alle 19.30 quando alcune persone presenti nel grande magazzino di viale Brianza hanno iniziato a manifestarealla gola e. Sul posto stanno intervenendo i ...Utili sono anche la laringoscopia e la faringoscopia, specie in presenza di sintomi comealla gola e raucedine, la manometria che misura la pressione all'interno dell'esofago per ...Con oltre 1 milione di casi nella settimana dal 25 al 31 dicembre e oltre 6,7 milioni dall'inizio della sorveglianza, l'influenza viaggia verso il picco stagionale con il suo carico di raffreddori, fe ...Due uomini sono morti in pochi giorni a Vicenza perché colpiti dal virus A H1N1. Il primo paziente, un 55enne, era deceduto domenica scorsa. Ieri è morto un paziente di 47 anni, che da giorni era un c ...