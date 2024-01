Torrino Mezzocammino | Meleo M5S | “Chiediamo approvazione in Aula all’unanimità su nostra mozione | tutela salute pubblica non ha colore politico”

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “Rimaniamo alquanto increduli sul silenzio ancora riservato dal Sindaco Gualtieri sul gravissimo incendio che nella mattina del 31 dicembre si è sviluppato a largo Jacovitti, nel quartiereal Municipio IX. E siamo ancora più perplessi del comportamento tenuto dalla maggioranza in Campidoglio che, invece di mettere la polvere sotto il tappeto, non affronta con decisione la grave situazione venutasi a creare a seguito del rogo di largo Jacovitti, tanto che non ha voluto discutere ieri in Assemblea Capitolina lad’urgenza presentata dal M5S e dalla Lista Civica Raggi facendola slittare ad altra seduta di Consiglio”. Così in una nota la capogruppo del M5S in Campidoglio Linda. “Ci sono dati inconfutabili di Arpa Lazio che non lasciano dubbi sullo sprigionamento di sostanze inquinanti come ...