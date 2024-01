Torre del Greco Roberta Tondelli | Non ti so rinunciare

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il singolo anticipa l’album “Tutta ‘a vita affacciata all’ammore”. Il 19 gennaio evento di presentazione a Napoli presso Agorà Morelli. Nei principali store digitali ed in radio il nuovo singolo didal titolo “Non ti so”, un brano composto ed inciso negli anni ‘90 dal cantautore napoletano Ciro Sebastianelli e riarrangiato da Mauro Spenillo. E’ un grido d’amore per una storia finita, a cui non si riesce a. Il testo è una speranza che ci sia ancora possibilità di riprovare-La canzone, estratta dall’album “Tutta ‘a vita affacciata all’ammore”, è accompagnata da un videoclip ufficiale per la regia di Alessandro Freschi (Fré). Il disco contiene 11 brani, 6 dei quali già pubblicati in passato come singoli, ma presenti solo sui digital store.-Ho voluto inserirli in questo lavoro ...