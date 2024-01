Torino-Inter Primavera 1-0 | il tabellino della partita di Coppa Italia

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) È terminata da pochi minuti la gara tracon il punteggio di 1-0. Il match di oggi, andato in scena al campo “Valentino Mazzola” è stato valido per i quarti di finale in vista anche del passaggio alle semifinali di. FUORI – L’di Christian Chivu, così come la prima squadra, dice addio con anticipo alla. L’infatti, ha perso 1-0 i quarti di finale contro ildicendo addio così alla possibilità di giocarsi il secondo trofeo stagionale. I nerazzurri, dopo un primo tempo in equilibrio, proprio allo scadere dei primi quarantacinque minuti di gioco subisce il gol di Ciammaglichella arrivato in extremis. Il secondo tempo si è chiuso ...