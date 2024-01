Torino | incidente stradale per Demba Seck | abbatte un lampione con la Mercedes | illeso

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)questa mattina per, l’attaccante delche a bordo di unaè andato a schiantarsi contro alcuni lampioni di via Pietro Cosso, alla periferia del capoluogo piemontese, per cause ancora da accertare come riferisce l’Ansa. L’esterno offensivo non ha riportato conseguenze: rimasto, ha anche rifiutato il trasporto in ospedale, mentre la sua vettura ha subito gravi danni. Sul posto i vigili del fuoco per rimettere in sicurezza la zona nella quale si è segnalato un palo abbattuto. SportFace.