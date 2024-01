Torino | incidente d'auto per Seck

L'attaccante delDemba Seck è rimasto coinvolto questa mattina verso le 3 in unstradale . Il giocatore granata, a bordo di una Mercedes, è andato a schiantarsi contro alcuni lampioni in via Pietro ...Inizialmente, viste le ferite al volto, i soccorritori avevano pensato ad unstradale. Invece, secondo quanto si apprende, Adam Jendoubi era in arresto cardiaco dopo una festa per il ...Incidente d'auto nella notte fra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio per Demba Seck: il calciatore del Torino si è schiantato con la sua Mercedes in via Pietro Cossa, uscendo di strada e abbattendo due ...L'attaccante del Torino è rimasto coinvolto questa mattina in un incidente stradale a bordo della propria Mercedes. Paura e null'altro per il senegalese che, a bordo della propria Mercedes, si è ...