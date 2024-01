Torino | incidente d’auto per Demba Seck | calciatore illeso

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)nella notte per: la macchina dell’attaccante delsi schianta contro due lampioni L’auto sfasciata, un grosso spavento, ma fortunatamente niente di rotto. Ieri notte, come riportato da Sportmediaset, l’attaccantedelè stato protagonista di unstradale. Il fatto sarebbe accaduto intorno alle tre di notte in via Pietro Cossa, nella periferia del capoluogo piemontese. La macchina della punta granata si è schiantata contro due lampioni per cause ancora da accertare, come riferisto dall’Ansa. Il, avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale mentre l’auto ha subito gravi danni.