Torino | accoltella la moglie durante una lite | fermato 70enne per tentato omicidio

Al culmine di una lite ha accoltellato all'addome la moglie, ricoverata ora in prognosi riservata a Prato. A intervenire la scorsa notte sono stati i poliziotti della squadra Volante in via Strozzi ...Una ragazza di 16 anni ha ferito con un coltello una compagna di classe di 15 anni nella città settentrionale tedesca di Cuxhaven. La ragazza ferita non è in pericolo di vita, fanno sapere dall'...Ancora una donna vittima di violenza. Una donna di 65 anni sarebbe stata accoltellata dal marito, 70enne, ed ora si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale. È successo giovedì pomeriggio 10 ...Una donna di 65 anni è stata ferita gravemente a Torino, in via Galluppi, nel quartiere Borgo Filadelfia. A quanto si apprende è stata accoltellata, al culmine di una lite, dal marito, 70 anni. L'uomo ...