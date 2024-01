Torino | accoltella la moglie durante una lite | fermato 70enne per tentato omicidio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Ancora una donna vittima di violenza. Una 65enne è ricoverata in gravi condizioni dopo essere statata. Ad aggredirla sarebbe stato il marito, un. E’ successo questo pomeriggio anel quartiere Borgo Filadelfia al culmine di una. Ancora sconosciuti i motivi. L’uomo è statoperdalla polizia, intervenuta su segnalazione dei vicini allarmati per le grida provenienti dall’abitazione della coppia. La donna sarebbe stata colpita da numerose coltellate in particolare a torace, addome e schiena. — [email protected] (Web Info)

E' successo questo pomeriggio anel quartiere Borgo Filadelfia al culmine di una lite. Ancora sconosciuti i motivi. L'uomo è stato fermato per tentato omicidio dalla polizia, intervenuta su ...Al culmine di una lite ha accoltellato all'addome la moglie, ricoverata ora in prognosi riservata a Prato. A intervenire la scorsa notte sono stati i poliziotti della squadra Volante in via Strozzi ...Ancora una donna vittima di violenza. Una donna di 65 anni sarebbe stata accoltellata dal marito, 70enne, ed ora si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale. È successo giovedì pomeriggio 10 ...Una donna di 65 anni è stata ferita gravemente a Torino, in via Galluppi, nel quartiere Borgo Filadelfia. A quanto si apprende è stata accoltellata, al culmine di una lite, dal marito, 70 anni. L'uomo ...