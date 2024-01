Tony Khan polemico su X | “Vi lamentate per Hook che sfida Samoa Joe | ma nulla su Jinder Mahal?”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Sabato scorso, abbastanza a sorpresaha lanciato la suaJoe a Collision.che già detiene la cintura di campione FTW, ideata da suo padre Taz, ha voglia di aggiungere altro oro e sostiene di avere tutto il diritto dire il campione avendo un’alta percentuale di vittorie. La risposta diJoe è attesa questa settimana a Dynamite, ma intanto sui social qualche polemica è montata, con molti che non ritengonoabbastanza credibile perre il neo-campione AEW. “Perchè non vi arrabbiate?” Come spesso accade, il capo della AEWnon è rimasto in silenzio e su X si è espresso su queste polemiche tirando in ballo la WWE. TK ha preso spunto dall’angle di Raw in cui ...