Tiziano Finazzi | “Abbiamo ancora bisogno di arte che dia speranza all’uomo”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)nasce a Chiuduno nel 1952. Nel 1977 si laurea in pittura all’Accademia di Brera sotto la guida di Domenico Purificato, presentando una tesi sull’opera di Mario Schifano. Dopo l’Accademia di Brera, a Milano, perla questione artistica si pose nei termini di elaborare un linguaggio personale, sentito, in grado di superare il linguaggio astratto-concettuale delle neoavanguardie, anche attraverso un ritorno a materiali e tecniche pittoriche tradizionali. La dimensione culturale dell’povera, o di certo sperimentalismo, non riusciva che parzialmente a soddisfare una poetica che affondava le sue radici più in movimenti come “Corrente” piuttosto che negli ”ismi” di inizio ‘900. Il clima culturale in cuisi formò era quello radicale degli anni ‘70 in ...