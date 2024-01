Tiberio Timperi cade in diretta tv Panico | finisce malissimo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Fuori programma con relativo danno durante la puntata de "I Fatti Vostri" andata in onda il 10 gennaio. Le "disgrazie" sono iniziatemente con la gaffe di Anna Falchi che mentre presentava la rubrica "Ci pensa Patty", ha urtato un tavolino facendore un fornellino e un pentolino con cui si stava riscaldando un po' di cera. Anna Falchi ha fatto finta di non capire e ha detto subito: “Sono stata io? Io non ho fatto nulla. L'ho solo sfiorata?“. Ma era solo l'inizio e il peggio doveva ancora arrivare. E' proprio in quel momento che è intervenuto. Lui voleva solo aiutare quindi ha iniziato a raccogliere gli oggetti da terra: “Eccolo qua. Vedi? Ogni tanto si dice che noi uomini non serviamo a niente“. @Cinguetterai pic.twitter.com/PgMb6ZpNSf — Cinguettavideo (@cinguettavideo) January ...

Scivolone in diretta ai Fatti vostri, su Rai 2. Durante la rubrica Ci pensa Patty, Anna Falchi urta un pentolino con della cera calda che finisce sul pavimento. A quel punto,interviene per dare una mano, ma scivola sulla cera e cade rovinosamente a terra. Tra le risate del pubblico, il conduttore si rialza senza problemi e scoppia a ridere davanti alla ...Una scivolata in diretta, per colpa della cera presente sul pavimento. Il volo del conduttoredurante la trasmissione "I Fatti Vostri" su Rai Uno è diventato virale sui social. Il capitombolo è avvenuto durante il momento della rubrica 'Ci pensa Patty'. Anna Falchi si stava ...Poche ore fa si è verificato un imprevisto a Tiberio Timperi che non ha lasciato indifferenti i telespettatori del programma “I fatti vostri”. Ma partiamo dal principio. Attualità, cultura ed ...Anna Falchi entra in studio e inciampa nel cavo facendo cadere per terra la piastra a induzione. Interviene Tiberio Timperi, che fa il brillante... ma scivola rovinosamente a terra.