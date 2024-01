The Walking Dead | The Ones Who Live | Rick e Michonne lottano per sopravvivere nel trailer

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) AMC ha condiviso online un nuovoper la serie The: TheWho, il progetto sulla storia di. Il 25 febbraio debutterà sugli schermi americani di AMC la nuova serie The: TheWhoe online è stato condiviso il. Nel filmato si vedeche sta andando alla ricerca didopo aver trovato degli indizi che confermano come sia ancora in vita. L'ex sceriffo è infatti ancora prigioniero tra le fila della Civic Republic e la sua situazione è piuttosto difficile, come dimostrano scontri, lotte e persino esplosioni. I dettagli della serie La serie The...

