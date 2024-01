The Swarm – Il Quinto Giorno | Trama e cast della serie thriller di Rai 2

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Debutta questa sera mercoledì 10 dicembre su Rai 2 laThe– Il, tratto dal romanzo del 2004 dello scrittore tedesco Frank Scha?tzing, presentato in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Girato prevalentemente in Italia, questoambientalista è coprodotto dall’Alleanza Europea, da Frank Doelger e Eric Welbers per Schwarm TV Production GmbH & Co KG, Intaglio Films e ndF International Production, per ZDF in collaborazione con France Te?le?visions, Rai Fiction, Viaplay Group e Hulu Japan. The– IlLasi interroga su cosa accadrebbe se il mondo marino si ribellasse contro i responsabili dell’inquinamento sfrenato avvenuto ...

