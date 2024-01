The Mandalorian & Grogu e il futuro cinematografico di Star Wars | tutti i nuovi film in arrivo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L'annuncio del lungometraggio scritto e diretto da Jon Favreau ha scombussolato le aspettative dei fan sui precedenti titoli annunciati per il grande schermo. Facciamo chiarezza suiin sviluppo, le relazioni tra i vari progetti e l'eventuali finestre di lancio. L'universo diè in continua evoluzione. La claudicante e poco lungimirante qualità della Nuova Trilogia tra il 2015 e il 2019 ha segnato purtroppo uno dei momenti più bui nella storia cinematografica del franchise, vuoi per un'accoglienza divisiva e poco entusiasmante, vuoi per incassi al di sotto delle aspettative - escluso Il risveglio della Forza. Tali risultati hanno condotto Lucasha un congelamento temporaneo delle produzioni per il grande schermo, che latitano ormai da cinque anni, in favore di uno sviluppo diversificato e costante delle ...

Lucas film ha annunciato in maniera ufficiale che il rumoreggiato film di The Mandalorian si farà! In futuro vedremo il Mandalorian Din Djarin e il ... ()

L'annuncio del lungometraggio scritto e diretto da Jon Favreau ha scombussolato le aspettative dei fan sui precedenti titoli annunciati per il grande schermo. Facciamo chiarezza sui film in sviluppo, ...Ecco la prima immagine di The Mandalorian e Grogu, nuovo film ambientato nell'Universo di Star Wars ...