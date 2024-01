The Holdovers - Lezioni di vita potrebbe essere la sorpresa degli Oscar 2024

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nel 2023 il cinema è tornato. In un modo così prepotente da indurre i Golden Globe a inventare una nuova categoria per premiare l'opera che ha guadagnato di più al botteghino (Barbie, naturalmente). Incassi miliardari, proiezioni in costume, autentiche bombe sganciate nel deserto hanno creato il cosiddetto fenomeno "Barbenheimer": lo spettacolo sul grande schermo è stato dannatamente efficace quest'anno e le premiazioni hanno riconosciuto a film come Oppenheimer e Barbie il merito distati due dei maggiori successi dell'anno. Tuttavia, tra le esplosioni di rosa e, beh, le vere bombe, un piccolo film si è fatto strada attraverso il fumo della nuvola di funghi atomici della stagione dei premi fino a rivelarsi come una minaccia silenziosa: Thedidi Alexander Payne. Ai Golden Globe, il ...

A contendersi il riconoscimento per il miglior film, oltre ai già citati quattro pezzi da 90 sono: American FictionColor PurpleMaestro Past Lives Saltburn Indiana Jones e il ...Come festeggiare al meglio il terzo Golden Globe conquistato in carriera a dodici anni di distanza dall'ultimo trionfo Paul Giamatti , star di- Lezioni di vita, è stato avvistato e fotografato al famoso In - N - Out Burger di Los Angeles, ancora in smoking, impegnato a gustarsi un sandwich con il Golden Globe appoggiato ...Il film intimista di Alexander Payne che racconta la vicenda di un insegnante rimasto nel collegio durante le vacanze di Natale con un gruppetto di ragazzi, si sta rivelando un valido concorrente per ...