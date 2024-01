The Floor | quando i ‘nip’ battono i vip

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) TheL’intrattenimento di Rai 2 è in crisi ma qualcosa inizia a muoversi. Complice The– Ne rimarrà solo uno, approdato martedì scorso in prima serata sulla seconda rete. Il format olandese prevede la presenza di 100 concorrenti sfidarsi in 100 categorie diverse (una per ogni partecipante, sulla quale si sente forte) per aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro, al termine delle 6 puntate. Un game show in prima serata, e con una linea orizzontale, è cosa inusuale nella televisione di oggi, ancor di più se a giocare sono concorrenti ‘normali‘ (un medico, un professore, una maestra, una comica, un informatico, un’impiegata…) e non personaggi famosi come ormai troppo spesso accade. Merito anche di una struttura molto semplice e ripetitiva (ma non per questo monotona), Thecontiene una certa freschezza: la sfida ...