The Blob | il remake del film sta per invadere le sale

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Una nuova versione di The, iconico horror fantascientifico, sta prendendo forma presso la Warner Bros Discovery. A dirigere e dare nuova linfa alla scrittura di questoci sarà David Bruckner, regista di pellicole come V/H/S, Il Rituale, The Night House – La casa oscura. Iloriginale basato su questa storia, del 1958, uscì in Italia con il titolo Fluido Mortale e vedeva come protagonista Steve McQueen. Nel 1972 ha avuto un sequel, Beware! The, e nel nel 1988 Chuck Russell ha realizzato il primo– Il fluido che uccide. Nonostante dopo gli anni ’80 molti registi siano stati contattati per dirigere la nuova scrittura del, tra cui Simon West e Rob Zombie, sembrerebbe che solo ora si sia pronti per il nuovo The. ...

Ci fu un sequel ufficiale nel 1972 , però in chiave scopertamente umoristica , Beware!, diretto dal Larry Hagman che di lì a poco sarebbe diventato il mitologico JR di Dallas . Un primo ......00 - Castle 20:30 - Tg2 21:00 - Tg2 Post Rai 3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:00 -20:15 - ...35 - Criminal Minds 12 21:20 - Delitti in paradiso 12 22:20 - Delitti in paradiso 12 23:25 -...Incidente per il conduttore de I Fatti Vostri, che cade durante la diretta scivolando su della cera. Risate in studio, interviene anche Guardì: “Ditelo che avete un contratto con Blob”.The Boy Scouts of America is on a mission “to prepare young people to make ethical and moral choices over their lifetime by instilling in them the values of the Scout Oath and Scout Law.” This is ...