Terremoto in Serie A | “Addio alla panchina” | al suo posto un esordiente

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il mese di gennaio è un appuntamento importantissimo per le società diA, che hanno la possibilità di potersi rinforzare: terreno fertile per i rumors, anche in vista di giugno. Momento di bilanci inA, non appena è terminato il girone di andata: dlotta Scudetto ristretta a Inter e Juve, passando per la Royal Rumble targata Europa e la lotta salvezza che potrebbe concedere dei colpi di scena. Non mancano gli ingredienti per una seconda parte di campionato entusiasmante, con la speranza che proprio dalle competizioni europee arrivino ulteriori soddisfazioni per il calcio italiano. E nessuna delle squadre in questione intende trovarsi impreparata in vista di questa seconda metà del campionato, motivo per cui la sessione invernale di calciomercato ha un peso da sempre specifico, e mai come questa volta potrebbe davvero ...