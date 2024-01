Terracina | cede l’argine | nuovo sopralluogo a via Ponte Rosso 

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), 10 gennaio 2024 – Ieri mattina c’è stato unnel tratto di viaRosso fino all’intersezione con via Pantanelle dove nella giornata di lunedì si è verificato un cedimento deldel canale Pio VI. Sul posto insieme ai tecnici il Sindaco diFrancesco Giannetti, l’Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice e l’Assessore all’Ambiente Vincenzo Girolamo. Un cedimento che si è verificato su un’opera di contenimento datata, con gli argini che sono stati erosi naturalmente. “Stiamo verificando se il danno è circoscritto o dobbiamo temere un ampliamento, e se è possibile riattivare il transito in regime di sicurezza del tratto di strada interessato. Questo prima ancora dei lavori di ripristino che presuppongono calcolo, progettazione e ...

