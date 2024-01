Tentano furto e spintonano un cittadino che prova a fermarli | presi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno tentato di aprire lo zaino di una donna per rubare e quando sono stati sorda un altro, prima hannoto a rubargli il telefono, poi lo hanno spintonato e sono scappati. Ma grazie alla segnalazione della vittima, i due sono stati arrestati dalla Polizia. Sono stati i falchi della squadra mobile ad intervenire. I poliziotti, nel transitare nei pressi di piazza San Domenico Maggiore, hanno intercettato i due uomini che erano stati segnalati e li hanno bloccati. In quel momento, gli operatori sono stati avvicinati da un uomo il quale, indicando i due, ha raccontato che, poco prima, i due si erano avvicinati in modo sospetto ad una donna in piazza Dante ed avevano tentato di aprirle lo zaino; quando è intervenuto hanno reagito e sono scappati. Per tutto questo, un 30enne della Tunisia ...