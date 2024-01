Tennis | Torneo Auckland Shelton e Norrie ai quarti

Eliminati invece Cerundolo e Auger - Aliassime AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Ben Shelton e Cameron Norrie raggiungono i quarti di finale dell'"ASB Classic", Atp 250 da 661.585 dollari in corso sul duro ...MELBOURNE (Australia) - Sinner inizia con il piede giusto l'avvicinamento all'Australian Open, per la precisione al Kooyong Classic ,di esibizione che si gioca a Melbourne in vista del primo slam stagionale. Il tennista azzurro azzurro ha battuto agevolmente con il punteggio di 6 - 4 , 6 - 0 l'australiano Marc Polmans . ...sono a lavoro per una gestione "coerente e centralizzata" delle palline da tennis, altro tema dibattuto tra i giocatori per i continui cambiamenti da torneo a torneo. "La programmazione delle partite ...Seconda giornata di sfide e secondo impegno per Jannik Sinner nell'edizione 2024 del Kooyong Classic di tennis, torneo d'esibizione che si giocherà a Melbourne: giovedì 11 gennaio, nel secondo match d ...