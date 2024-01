Tennis | Torneo Adelaide Rybakina e Pegula ai quarti

Avanti Ostapenko, fuori al secondo turno Kudermetova ADELAIDE (AUSTRALIA) - Elena Rybakina e Jessica Pegula accedono ai quarti di finale dell'"Adelaide International", Wta 500 con un montepremi di 922.... con ilche si è quindi allineato ai quarti di finale. Dall'alto in basso, questi sono ... a non frustrarmi perché stava giocando un ottimo. È sempre molto dura '. [6] J. Ostapenko b. C. ...La partita di tennis tra Lokoli e Gaio delle qualificazioni degli Australian Open è finita in modo incredibile ...E' il suo torneo preferito, sulla superficie preferite ... Per mezz'ora abbondante le ho visto giocare il suo miglior tennis. C'è ancora, è molto in forma fisicamente e, cosa ancora più importante, ...