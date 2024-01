Tennis | Australian Open | 9 azzurri al secondo turno delle qualificazioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Melbourne, 10 gen. -(Adnkronos) - Grazie alle vittorie di Flavio Cobolli, Federico Gaio e Francesco Passaro, diventano nove gli italiani almaschili dell'. Ieri, infatti, hanno superato il primoMattia Bellucci, Riccardo Bonadio, Luca Nardi, Stefano Napolitano, Andrea Vavassori e Giulio Zeppieri. Fuori invece Andrea Pellegrino, Marco Cecchinato, Alessandro Giannessi e Franco Agamenone. Il risultato più significativo della notte italiana è il successo di Francesco Passaro sull'ex Top 40 Pedro Martinez, per il netto punteggio, 6-2, 6-3, e per il modo in cui è maturato. Il perugino ha mostrato gli effetti del lavoro su fisico ein pre-season, ha giocato un match aggressivo al servizio e in ...