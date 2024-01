Tennis | Atp Adelaide | Arnaldi e Sonego ko al 2° turno

Tanti rimpianti al torneo250 di Adelaide per Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, eliminati al secondo turno rispettivamente da Nicolas Jarry e da Sebastian Korda. Occasioni perse per entrambi sul tie break del secondo set: ...Da Adelaide a Melbourne , non solo Sinner nel 2024 delazzurro. La seconda settimana di tornei vede protagonisti tantissimi italiani, partendo dall'250 di Adelaide. Lorenzo Sonego è stato subito protagonista con un esordio vincente di 2 ore e ...Nuovi regolamenti sulla programmazione delle partite per ridurre al minimo i ritardi come accadde a Jannik a Parigi ...Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming anche oggi, mercoledì 10 gennaio 2024: sono in programma il Kooyong Classic, le qualificazioni degli Australian Open, ed i tornei ATP e WTA di tenn ...