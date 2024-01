Temptation Island | una ex coppia del programma è tornata insieme dopo un periodo di crisi

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) In questi anni sono state tante le coppie che sono passate dal villaggio delle tentazioni die se alcune di loro sono rimaste– in molti casi anche sposandosi e avendo figli – altre si sono lasciate definitivamente e altre ancora ci hanno abituato a continui tira e molla. È questo il caso dellaformata da Ciavy Maliokapis e Valeria Liberati, che negli ultimi mesi hanno vissuto momenti altalenanti. Sin da quando i due sono usciti dal, infatti, la loro storia è stata caratterizzata da continui alti e bassi, fino a quando a fine novembre, Valeria non aveva comunicato ai propri followers che la sua storia d’amore con Ciavy era giunta al capolinea, spiegando che a volte si tende a portare avanti storie che in realtà sono già finite da tempo. Ora però le cose ...