Telefonate da Roma e sherpa negli Usa È iniziato il G7 italiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “Il nostro principale obiettivo è rafforzare il ruolo del G7 come fattore di stabilità capace di rispondere alle gravi crisi internazionali”, ha dichiarato Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, intervenendo al question time alla Camera. Per il Medioriente “lavoriamo” per una “soluzione di due popoli e due Stati” e “confermiamo un sostegno forte e compatto del G7 all’Ucraina a fronte dell’aggressione russa”, ha spiegato ancora. “Kyiv deve continuare a contare sul nostro impegno per una pace giusta e duratura, anche in vista della ricostruzione”, ha aggiunto. Ricordando poi le priorità dell’agenda italiana (come Africa e migrazioni, intelligenza artificiale e Indo-Pacifico, Tajani ha sottolineato che l’Italia, durante la sua presidenza del G7, lavorerà per sostenere le imprese favorendone l’accesso ai mercati internazionali “a condizioni di concorrenza più eque e ...