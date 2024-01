Tedua | sold out e raddoppia la data agli I-Days di Milano 2024

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)out Il Paradiso – Atto finale, concerto evento diin programmaI-di, per la prima volta nella storia del festivalladi un artista Con 6 mesi di anticipo, Il Paradiso – Atto Finale,evento diin programma il 29 giugno, è giàout! Per celebrare questo importante risultato, si annuncia un secondo appuntamento, prodotto da Live Nation e previsto per il giorno seguente: domenica 30 giugnoall’Ippodromo SNAI.è il primo artista della storia degli I-re una, record che si aggiunge ad uno straordinario anno di live, che lo ha visto ...

Milano, 10 gen. Con 6 mesi di anticipo, Il Paradiso Atto Finale, data evento diin programma il 29 giugno 2024, e' gia'out! Per celebrare questo importante risultato, si annuncia un secondo appuntamento, prodotto da Live Nation e previsto per il giorno seguente: ...Se il 2023 è stato l'anno di(per noi la sua Divina commedia è stato il miglior album italiano degli scorsi 12 mesi ), il 2024 non sembra sarà da meno. Dopo aver mandatoout l'Ippodromo SNAI per sabato 29 giugno, ...Se il 2023 è stato l’anno di Tedua (per noi la sua Divina commedia è stato il miglior album italiano degli scorsi 12 mesi), il 2024 non sembra sarà da meno. Dopo aver mandato sold out l’Ippodromo SNAI ...Tedua agli I-Days 2024 raddoppia dopo il primo sold out: con 6 mesi di anticipo, “Il Paradiso – Atto Finale”, concerto evento dell’artista in programma il 29 giugno 2024 ha registrato il tutto ...