Tedua raddoppia agli I-Days con “Il Paradiso – Atto Finale”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Milano, 10 gen. (askanews) – Con 6 mesi di anticipo, “Il”, data evento diin programma il 29 giugno 2024, è già sold out! Per celebrare questo importante risultato, si annuncia un secondo appuntamento, prodotto da Live Nation e previsto per il giorno seguente: domenica 30 giugno 2024 all’Ippodromo SNAI.è il primo artista della storia degli I-re una data, record che si aggiunge ad uno straordinario anno di live, che lo ha visto polverizzare a oggi un totale di 80mila biglietti a Milano, sommando i biglietti venduti nella prima data all’Ippodromo SNAI alle 4 date al Mediolanum Forum durante La Divina Commedia Tour che si sono tenute tra novembre e dicembre 2023. Non finiscono le sorprese per i fan di ...

