teatro Massimo | Marta Pasquini debutta come direttrice d’orchestra

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)aldi Palermo. Il concerto, su musiche di Mozart e Haydn, si terrà domenica 14 gennaio, alle ore 18, nel Foyer di uno dei Teatri lirici più belli d’Italia, in programma: Ouverture da Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia n. 104 Salomon di Joseph Haydn

Palermo – Debutta venerdì 15 dicembre alle 20 al Teatro Massimo di Palermo “Biancaneve” , la nuova creazione per il Corpo di ballo della ... ()

“Dove eravamo rimasti” è il titolo del prossimo spettacolo in scena al Teatro Lyrick di Assisi nell’ambito della stagione di prosa “Scopriamo le ... (giornaledellumbria)

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) - Marta Pasquini , debutta come direttrice d'orchestra al teatro Massimo di Palermo. Il concerto, su musiche di Mozart e ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – Marta Pasquini , debutta come direttrice d’orchestra al teatro Massimo di Palermo. Il concerto, su musiche di Mozart e Haydn, si terrà ... (periodicodaily)

Marta Pasquini, debutta come Direttrice d'Orchestra aldi Palermo. Il concerto, su musiche di Mozart e Haydn, si terrà domenica 14 gennaio, alle ore 18, nel Foyer di uno dei Teatri lirici più belli d'Italia, in programma: Ouverture da Così ...... il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, ringraziato daMauro "perché appena gliel'... il Sovrintendente del Carlo Felice Claudio Orazi che ha subito messo a disposizione ile il ...il pianista si esibirà infatti il 2 febbraio 2024 al teatro Ghione della Capitale portando in scena uno dei suoi più grandi successi: FELLINIROTA. Lo spettacolo è stato commissionato nel 2022 ...Sabato 13 gennaio c'è la possibilità di scoprire Il Guercino nel Museo della Città di Rimini attraverso una mini-serie di visite guidate condotte dal direttore dei Musei Comunali Giovanni Sassu ...