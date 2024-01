Taxi volanti | cosa vedremo davvero nel 2024

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Su questa testata abbiamo sempre scritto di “” elettrici, in sigla tecnica eVtol, con molto realismo, ricordando sempre che ogni nuovo settore dell’aviazione ha bisogno di tempi lunghi per completare la sperimentazione, al fine di garantire la sicurezza. E talvolta non basta. Ecco, dunque, checi aspettiamo di vedere nell’anno appena cominciato, cheè probabile che accada e cheinvece sarà ancora un sogno. I prossimi saranno mesi interessanti poiché anche in Europa e negli Usa, dopo quanto avvenuto in Cina, le autorità aeronautiche rilasceranno le prime “certificazioni di tipo”, ovvero il documento che congela e approva la configurazione dei mezzi, necessario per poterli costruire in serie, vendere e utilizzare. Tra questi dovrebbe esserci quello di VoloCity, il modello ...