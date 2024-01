Tarfusser | «La mia battaglia | vinta | per la revisione del processo a Olindo e Rosa»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La Corte d'Appello di Brescia ha accolto il ricorso per ladelsulla strage di Erba, che aveva portato alla condanna all’ergastolo diRomano eBazzi, ritenuti colpevoli in tutti e tre i gradi di giudizio per gli omicidi di Raffaella Castagna, Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini, oltre che per il tentato omicidio di Mario Frigerio, avvenuti l'11 dicembre 2006. La prima udienza per ladella sentenza, richiesta dai loro avvocati quasi 18 anni dopo la strage, si terrà il 1º marzo 2023. Durante questa fase, verrà esaminata anche larichiesta del sostituto procuratore generale di Milano, Cuno, che sarà posta al vaglio dei giudici della corte di Appello di Brescia. Un intervento di 58 pagine costato a ...