Taremi-Inter | incontro con Marotta e Ausilio | lo scenario – SM

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)fra cinque mesi e mezzo si libererà a parametro zero dal Porto, con l’da tempo segnata su di lui. Sport Mediaset fa sapere chehanno avuto uncon una persona che lo segue. MOVIMENTO IN CORSO – L’tiene aperto il dossier legato a Mehdidel Porto, nonostante qualche difficoltà. Sport Mediaset rivela come Pieroe Giuseppeabbiano incontrato unmediario, ricevendo alcune informazioni sulla volontà del giocatore.chiede un ingaggio da cinque milioni e mezzo netti a stagione più le commissioni, situazione che appare difficile vista la revoca con effetto immediato del Decreto Crescita. Non è quindi scontato che si possa ...

A pochi giorni dal via della Coppa d'Asia, in programma in Qatar dal 12 gennaio al 10 febbraio, Mehdi Taremi ha improvvisamente lascia to il ritiro ... (247.libero)

Taremi è il nome seguito da tempo per rinforzare l’attacco ma a gennaio non sarà possibile. Come ribadito questa mattina da Tuttosport, L’Inter a ... (inter-news)

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’ Inter . Di seguito, in ante Prima , ... (inter-news)

Nei dialoghi tra le parti è stato ribadito come l'sia assolutamente interessata a prelevare ... A livello tecnicoviene considerato sia una perfetta prima punta , capace di far salire la ...Calciomercatoe quel messaggio socialC'è chi - infatti - ipotizza che Mehdiabbia abbandonato il ritiro della Nazionale dell'Iran per firmare il contratto con l'. Mehdi ...L’Inter pensa al futuro. E a come rinforzare il proprio attacco. Il profilo cerchiato in rosso da Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin è quello di Mehdi ...Prima giornata da Sevillista per Lucien Agoumé. Il centrocampista francese arrivato in Spagna dall'Inter, che per questa nuova avventura ha scelto la maglia numero 24, si presenta ai ...