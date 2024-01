Taranto | arrivati nuovi poliziotti in Questura

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Sono state prese in forza questa mattina le 15 unità del ruolo Agenti / Assistenti che, provenienti da altri Uffici della Polizia di Stato di altre Regioni, contribuiranno a rafforzare gli organici dellae dei Commissariati. Accolti dal Questore Massimo Gambino, isaranno destinati alle attività di controllo del territorio nel capoluogo e nei Comuni di Grottaglie, Manduria e Martina Franca sedi dei Commissariati distaccati, svolti dagli equipaggi della Squadra Volante. Da sempre è alta l’attenzione sul controllo del territorio affinché sia costantemente garantita la presenza della Polizia di Stato in città, anche attraverso la predisposizione di servizi straordinari di alto impatto. Già nel periodo estivo ed in quello appena trascorso delle festività natalizie sono stati numerosi i servizi di alto ...

...- recita la nota della società etnea - comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal... Tra i possibili partenti per far spazio a Peralta e agli altri calciatori giàalle falde ......, Racconigi smette di lavorare. Qui da quando nel 2018 è entrato Arcelor i dipendenti sono passati da 150 a 98, oltre al fatto che sono aumentate le ore di cassa integrazione. Siamo...Christian Travaglini, esterno sinistro classe 2000 di proprietà del Cagliari, è un calciatore del Taranto. Come riportato da Antenna Sud, si attende solo l’ufficialità, ma nella mattinata di mercoledì ...In una cerimonia che ha visto la partecipazione del Questore Massimo Gambino, oggi sono state ufficialmente integrate nell’organico della Questura di Taranto 15 nuove unità del ruolo Agenti / Assisten ...